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Chantier Jeunes en mixité choisie. Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes

mardi 20 octobre 2026 · Pépinière Jeunesse « Horizon » · Nantes

Chantier Jeunes en mixité choisie. Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Pépinière Jeunesse « Horizon »
Adresse
38 Rue du Breil, 44100 Nantes
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Rétribution sous forme de carte cadeau.Pour plus d'infos et inscription :- Sur place : 38 rue du Breil, 44100 Nantes (Interphone 6)- Appel ou sms : 06 63 62 27 98- DM Instagram : @Horizonjeunesse44

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 09:00 – 17:30
Gratuit : oui Rétribution sous forme de carte cadeau.Pour plus d’infos et inscription :- Sur place : 38 rue du Breil, 44100 Nantes (Interphone 6)- Appel ou sms : 06 63 62 27 98- DM Instagram : @Horizonjeunesse44 Etudiant, Jeune Public 

La pépinière Horizon et l’association ALEAS proposent un chantier jeunes en mixité choisie, pour transformer le quartier en espace plus inclusif, à travers la confection d’une cuisine extérieure.Au programme : Workshops pour expérimenter, discutions et échanges riches, repas et cuisine avec le collectif.

Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes 44036
06 63 62 27 98


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