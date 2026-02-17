Chantier Jeunes en mixité choisie. Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 09:00 – 17:30

Gratuit : oui Rétribution sous forme de carte cadeau.Pour plus d’infos et inscription :- Sur place : 38 rue du Breil, 44100 Nantes (Interphone 6)- Appel ou sms : 06 63 62 27 98- DM Instagram : @Horizonjeunesse44 Etudiant, Jeune Public

La pépinière Horizon et l’association ALEAS proposent un chantier jeunes en mixité choisie, pour transformer le quartier en espace plus inclusif, à travers la confection d’une cuisine extérieure.Au programme : Workshops pour expérimenter, discutions et échanges riches, repas et cuisine avec le collectif.

Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes 44036

06 63 62 27 98



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