Chantier Jeunes en mixité choisie. Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes
mardi 20 octobre 2026 · Pépinière Jeunesse « Horizon » · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 09:00 – 17:30
Gratuit : oui Rétribution sous forme de carte cadeau.Pour plus d’infos et inscription :- Sur place : 38 rue du Breil, 44100 Nantes (Interphone 6)- Appel ou sms : 06 63 62 27 98- DM Instagram : @Horizonjeunesse44 Etudiant, Jeune Public
La pépinière Horizon et l’association ALEAS proposent un chantier jeunes en mixité choisie, pour transformer le quartier en espace plus inclusif, à travers la confection d’une cuisine extérieure.Au programme : Workshops pour expérimenter, discutions et échanges riches, repas et cuisine avec le collectif.
Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes 44036
06 63 62 27 98
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