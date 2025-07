CHANTIER LA PROTECTION DE NOS BERGES Portet-sur-Garonne

CHANTIER LA PROTECTION DE NOS BERGES

RÉSERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE ARIÈGE Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-07-26 15:00:00

fin : 2025-07-26 17:00:00

2025-07-26

Envie d’agir pour la Nature ? Inscrivez- vous à cette matinée utile et engagée à vivre en famille ou entre amis.

Rejoignez- nous lors de chantiers natures organisés au cœur de la Réserve naturelle, pour contribuer activement à la protection de nos berges. Cette matinéeparticipative est l’occasion de s’engager tout en découvrant la richesse écologique des bords de Garonne.

Encadrés par des professionnels de la Réserve naturelle, vous apprendrez à reconnaître les principales espèces végétales locales, leur rôle dans l’écosystème, et les enjeux liés à leur préservation. Ensuite, place à l’action munis de gants et d’outils, vous participerez à la lutte contre les Rénouées asiatiques, des plantes invasives qui menacent la biodiversité. Votre aide permettra de favoriser la repousse des essences végétales locales, essentielles pour la stabilisation des berges et la prévention des inondations.

Un moment convivial, utile et engagé, à vivre en famille ou entre amis, pour allier découverte de la nature, transmission de savoirs et action collective !

Informations pratiques

Gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans

Portet-sur-Garonne (lieu précis communiqué à l’inscription)

Inscription obligatoire ci-dessous .

RÉSERVE NATURELLE CONFLUENCE GARONNE ARIÈGE Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

English :

Want to take action for Nature? Sign up for this useful and committed morning with family and friends.

German :

Lust, etwas für die Natur zu tun? Melden Sie sich zu diesem nützlichen und engagierten Vormittag an, den Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden erleben können.

Italiano :

Volete fare qualcosa per la natura? Iscrivetevi a questa mattinata utile e impegnativa con la vostra famiglia o i vostri amici.

Espanol :

¿Quieres hacer algo por la naturaleza? Apúntate a esta mañana útil y comprometida con tu familia o amigos.

