CHANTIER ! LA TOURNÉE DU COQ – Les Urbaindigènes Cours de l’abbaye Royale, Saint Jean d’Angély Saint-Jean-d’Angély

CHANTIER ! LA TOURNÉE DU COQ – Les Urbaindigènes Samedi 13 septembre, 18h30 Cours de l’abbaye Royale, Saint Jean d’Angély Charente-Maritime

Participation libre

Début : 2025-09-13T18:30:00 – 2025-09-13T19:50:00

Fin : 2025-09-13T18:30:00 – 2025-09-13T19:50:00

Théâtre charpenté

« Les citoyens d’aujourd’hui ne collaborent plus ».

C’est en partant de ce constat désuet que les membres de l’association « Toit et Nous », ont décidé d’ériger au milieu de la cité un nouvel espace de tous les possibles : « Le préau du peuple ».

Les trois représentants de l’association sont fières et heureux de présenter l’aboutissement de leur projet devant les habitants. Des habitants qui, selon l’association, sauront utiliser cette nouvelle agora comme il se doit !

« Toit est Nous » est une association qui a soif de collectif et qui transpire la collaboration. Du moins, c’est ce que ses membres pensent… Pour garantir le montage de leur préau du peuple, ils ont fait appel à une entreprise locale de charpentiers. Ils sont trois également ; Olivier, Jean Michel et Andreï, ‘’mais comme ils ne savaient pas comment ça allait se passer ils ont pris Wolfgang’’, un compagnon du devoir allemand.

Très vite, les ouvriers et les membres de l’association vont découvrir qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports à la citoyenneté. Au point de remettre en question l’existence et l’utilité du préau. Ils imaginaient tous cette journée réussie d’avance. Mais ce Chantier rythmé par l’assemblage de bois, d’idées et d’arrières pensées va prendre les allures des 12 Travaux d’Hercule !

En 2020, plus que jamais en période de pandémie, on dit que c’est en situation de crise que l’être humain retrouve son état de coopération et son esprit collectif. À travers cette expérience collaborative, les acteurs et le public vont tenter l’aventure d’une démocratie par le faire, et certains vont même découvrir qu’à force de construire, on finit par se construire soi-même..

Durée : 1h20 – à partir de 6 ans

Distribution :

Auteurs / comédiens : Baptiste Faivre, Césaire Chatelain, Mathias Jacque

Comédien(ne)s : Marie-Leïla Sekri, Charlotte Desserre, Léonard Lesage

Techniciens / comédiens : Adrien Rolet, Quentin Lanoë

Soutien technique : Benjamin Dreyfus

Regards extérieurs : Hevrée De Lafond, Mariya Aneva Bogdanova, Laurent Giroud

Réglage cascades : Mehdi Abdelhakmi

Conception structure : Mathias Jacques & Serge Calvier

Costumes Moyen-Âge : Marquise Von Karleïn

Mentions légales :

Soutiens & Aides à la création

Direction Générale de la Création Artistique, DRAC Bourgogne Franche-Comté, Région Bourgogne Franche-Comté, Département du Jura, Communauté de Communes du Val D’Amour.

«CHANTIER ! La tournée du coq » avec le soutien de la SACD / Auteurs d’Espaces

Projet soutenu grâce au soutien de l’Adami et de la Copie Privée

Coproductions & Accueils en résidence

L’Atelier 231- CNAREP à Sotteville-Lès-Rouen, Le Fourneau – CNAREP en Bretagne, Le Boulon– CNAREP à Vieux-Condé, Eclat – Le Parapluie – CNAREP à Aurillac, Centre de Création Artistique et Technique NIL OBSTRAT, Ville de Joué-les-Tours, Le Colombier des Arts, Le lycée du Bois à Mouchard, The Serious Road Trip de Besançon, Le Pudding Théâtre.

Spectacle créé avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du programme Atelier de Fabrique Artistique HAMEKA..

Cours de l’abbaye Royale, Saint Jean d’Angély 1 Rue Louis Audouin Dubreuil, 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine L’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély est une abbaye bénédictine fondée en 817 par Pépin Iᵉʳ d’Aquitaine, duc d’Aquitaine, qui aurait reçu le crâne de saint Jean Baptiste

©Camille Dudoubs