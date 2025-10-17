Chantier « Le Verger » – Habitat participatif – visite et table-ronde Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse

Chantier « Le Verger » – Habitat participatif – visite et table-ronde Vendredi 17 octobre, 16h30 Bourg en Bresse Ain

Visite de chantier à 16H30 + Table-ronde à 18h

01000 Bourg-en-Bresse (adresse précise communiquée après inscription)

L’entreprise Bresse Bâti Confort, en partenariat avec FAB et Fibois 01, vous propose une visite de chantier suivie d’une table-ronde sur l’habitat participatif en construction bois.

Venez découvrir un projet collectif et innovant, où le bois est au cœur de la démarche architecturale et environnementale. Ce chantier illustre une autre manière d’habiter, fondée sur le partage, la sobriété et la qualité constructive. L’occasion d’échanger avec les acteurs du projet sur les enjeux techniques, humains et territoriaux de l’habitat participatif.

À découvrir sur place :

– Construction d’un habitat participatif en ossature bois

– Programme : 8 logements pour 8 familles + 1 studio + espaces communs

– Espaces communs : grande salle commune, pièce musique, atelier, buanderie commune

– Surface : 780 m²

– Isolation en laine de bois (murs) et ouate de cellulose (combles)

– Soubassement béton / Élévations et planchers en ossature bois

– Vêtures extérieures : enduit RPE + bardage bois

– Chauffage : chaudière collective à granulés bois

Table-ronde “Habitat participatif en bois : construire et innover ensemble”

Avec présentation de projets d’habitat participatif en construction bois : Le Verger à Bourg en Bresse et projet d’habitat inclusif et participatif à Villars les Dombes.

Bourg en Bresse 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite groupée // Chantier « Le Verger » – Habitat participatif – visite et table-ronde

©Bresse Bâti Confort