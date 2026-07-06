UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Bizots

Chantier mare aux Bizots Les Bizots

dimanche 4 octobre 2026 · Les Bizots

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
71710 Les Bizots
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Les Bizots

Chantier mare aux Bizots

Les Bizots Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Une mare, ça s’entretient ! Venez participer au nettoyage d’une mare agricole située dans un Refuge LPO, avec Simon-Pierre Babski.
RDV à 9 h au hameau des Perrins à Les Bizots (possibilité d’arriver plus tard dans la journée). Fin de chantier prévue à 18 h. Bottes conseillées, waders mis à disposition et repas du midi offert. Inscription par mail ou téléphone.   .

Les Bizots 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 51 39 97  sp.babski@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier mare aux Bizots

L’événement Chantier mare aux Bizots Les Bizots a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)