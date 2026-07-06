Chantier mare aux Bizots Les Bizots
dimanche 4 octobre 2026 · Les Bizots
Informations pratiques
Les Bizots
Chantier mare aux Bizots
Les Bizots Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Une mare, ça s’entretient ! Venez participer au nettoyage d’une mare agricole située dans un Refuge LPO, avec Simon-Pierre Babski.
RDV à 9 h au hameau des Perrins à Les Bizots (possibilité d’arriver plus tard dans la journée). Fin de chantier prévue à 18 h. Bottes conseillées, waders mis à disposition et repas du midi offert. Inscription par mail ou téléphone. .
Les Bizots 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 51 39 97 sp.babski@gmail.com
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English : Chantier mare aux Bizots
L’événement Chantier mare aux Bizots Les Bizots a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)