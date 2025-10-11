Chantier Médiéval de Guyenne Les Rencontres de la Forge Chantier Médiéval de Guyenne La Lande-de-Fronsac

Chantier Médiéval de Guyenne Les Rencontres de la Forge
samedi 11 octobre 2025.

Chantier Médiéval de Guyenne
421 Route du Fronsadais
La Lande-de-Fronsac
Gironde

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Venez assister à des démonstrations de forge (ferronnerie, taillanderie, coutellerie…) et échanger avec des passionnés.

Démonstrations, vente, mais aussi des animations pour les enfants de combats médiévaux avec Benjamin. .

+33 6 56 68 27 67
contact@guyenne-medieval.com

