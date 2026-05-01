Chantier Médiéval de Guyenne Saint-Émilion
Chantier Médiéval de Guyenne Saint-Émilion vendredi 29 mai 2026.
Saint-Émilion
Chantier Médiéval de Guyenne
549 Rue du Clocher Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:30:00
fin : 2026-05-29 16:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Du 29 au 31 mai 2026, le cloître de l’église collégiale de Saint-Émilion se transforme en véritable chantier médiéval vivant à l’occasion de la première édition du Chantier Médiéval de Guyenne Hors les murs .
En partenariat avec le Chantier Médiéval de Guyenne, venez découvrir les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge à travers des démonstrations de taille de pierre, ateliers, outils anciens, jeux médiévaux et rencontres avec des artisans passionnés.
Le vendredi sera dédié aux scolaires, tandis que le week-end proposera des animations gratuites pour tous dans un cadre patrimonial exceptionnel. Un événement immersif et convivial pour explorer les savoir-faire du patrimoine autrement. .
549 Rue du Clocher Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-stemilion.fr
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English : Chantier Médiéval de Guyenne
L’événement Chantier Médiéval de Guyenne Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Emilion
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