Saint-Émilion

Chantier Médiéval de Guyenne

549 Rue du Clocher Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:30:00

fin : 2026-05-29 16:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Du 29 au 31 mai 2026, le cloître de l’église collégiale de Saint-Émilion se transforme en véritable chantier médiéval vivant à l’occasion de la première édition du Chantier Médiéval de Guyenne Hors les murs .

En partenariat avec le Chantier Médiéval de Guyenne, venez découvrir les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge à travers des démonstrations de taille de pierre, ateliers, outils anciens, jeux médiévaux et rencontres avec des artisans passionnés.

Le vendredi sera dédié aux scolaires, tandis que le week-end proposera des animations gratuites pour tous dans un cadre patrimonial exceptionnel. Un événement immersif et convivial pour explorer les savoir-faire du patrimoine autrement. .

549 Rue du Clocher Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-stemilion.fr

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English : Chantier Médiéval de Guyenne

L’événement Chantier Médiéval de Guyenne Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Emilion