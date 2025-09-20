Chantier médiéval – La restauration Forteresse de Penne Penne

Chantier médiéval – La restauration 20 et 21 septembre Forteresse de Penne Tarn

Sans réservation. Tarifs réduits dans le cadre des JEP : 6€ / adulte, 4€ / réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, CMI), 3€ / enfant de 5 à 16 ans, gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe adulte +20 pers : 4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir le chantier de restauration du château, comme au temps des bâtisseurs !

Léo, tailleur de pierre, intervenant sur la restauration actuelle du site, sera présent pour partager son savoir-faire, présenter ses outils et expliquer les techniques de taille et d’assemblage utilisées au Moyen Âge.

L’occasion unique d’échanger avec un professionnel passionné et d’observer son travail en direct, au cœur même du patrimoine en devenir.

– Démonstration en continu, inclus dans le tarif d’entrée –

Forteresse de Penne 3 Chemin d’Adélays, 81140 Penne Penne 81140 Tarn Occitanie 05 63 55 71 09 http://www.chateaudepenne.com Après 450 ans d’oubli, la forteresse de Penne se révèle aujourd’hui comme un site unique en Midi-Pyrénées, préservé et fascinant. Dressée majestueusement au sommet de son roc, elle surplombe les gorges de l’Aveyron, défiant les lois de l’équilibre.

Fleuron de l’histoire et de l’architecture occitane, ce chef-d’œuvre de construction militaire médiévale attire tant les promeneurs que les connaisseurs éclairés de cette période. La forteresse suscite une profonde émotion par son image et les panoramas qu’elle offre.

Venez vivre une véritable aventure humaine qui vous plongera au cœur de la vie des bâtisseurs d’autrefois, tout en vous faisant découvrir en temps réel les travaux de restauration médiévale menés par les bâtisseurs d’aujourd’hui. Au cours d’un parcours ludique et instructif, vous pourrez appréhender les techniques ancestrales de construction, captivant ainsi petits et grands visiteurs. À 89 km de Toulouse, prenez l’autoroute A20/E09 et prenez la sortie 61, puis suivez la D115. Si vous venez de Montauban, empruntez la D115, puis tournez sur la D133 à 35 km de Montauban.

