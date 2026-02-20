Chantier nature à Champillon Champillon

Chantier nature à Champillon

Stade de foot de Champillon Champillon Marne

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Tout public

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne vous proposent de partir à la découverte des pelouses sèches de Champillon et de nous aider à les restaurer en participant à un chantier nature !

Venez découvrir le site des Rosières, sites Natura 2000, les espèces qui s’y cachent à la belle saison et le travail réalisé depuis quelques années pour restaurer ce site. Cet habitat naturel remarquable héberge plusieurs espèces rares ou patrimoniales comme certaines orchidées sauvages, la Coronelle lisse ou le Criquet noir-ébène.

Afin de restaurer ces pelouses sèches et de les débarrasser des rejets ligneux qui ont repris le dessus sur les plantes herbacées nous avons besoin de vous !

Au programme ?

Coupe, débroussaillage et évacuation des produits de coupe ! Si vous souhaitez nous aider merci de prévoir des gants et habits adaptés (manches longues et pantalons). Si vous en avez, vous pouvez aussi ramener votre matériel (coupe branche, sécateur, scie à main) avec les équipements de protection adéquats

Réservation par téléphone ou en ligne.

Au plaisir de vous retrouver bientôt ! .

Stade de foot de Champillon Champillon 51160 Marne Grand Est contact@parc-montagnedereims.fr

