Chantier nature à la réserve naturelle régionale Ponts sur Seulles

Chantier nature à la réserve naturelle régionale Ponts sur Seulles samedi 6 septembre 2025.

Chantier nature à la réserve naturelle régionale

Réserve naturelle régionale des anciennces carrières d’Orival Ponts sur Seulles Calvados

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

La réserve naturelle a besoin de vous ! Le CEN Normandie vous convie à un chantier nature pour entretenir la réserve naturelle des anciennes carrières d’Orival. Bonne humeur garantie !

Réserve naturelle régionale des anciennces carrières d’Orival Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 35 65 47 10

English : Chantier nature à la réserve naturelle régionale

The nature reserve needs your help! CEN Normandie invites you to a nature workcamp to maintain the nature reserve at the former Orival quarries. Good humor guaranteed!

German : Chantier nature à la réserve naturelle régionale

Das Naturschutzgebiet braucht Ihre Hilfe! Das CEN Normandie lädt Sie zu einer Naturbaustelle ein, um das Naturschutzgebiet der ehemaligen Steinbrüche von Orival zu pflegen. Gute Laune garantiert!

Italiano :

La riserva naturale ha bisogno del vostro aiuto! Il CEN Normandie vi invita a un campo di lavoro naturalistico per la manutenzione della riserva naturale delle ex cave di Orival. Buon umore garantito!

Espanol :

La reserva natural necesita tu ayuda El CEN Normandie le invita a un campo de trabajo para el mantenimiento de la reserva natural de las antiguas canteras de Orival. ¡Buen humor garantizado!

