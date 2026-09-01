Informations pratiques

Ponts sur Seulles

Chantier nature à la réserve naturelle régionale

Réserve naturelle régionale des anciennces carrières d’Orival Ponts sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La réserve naturelle a besoin de vous ! Le CEN Normandie vous convie à un chantier nature pour entretenir la réserve naturelle des anciennes carrières d’Orival. Bonne humeur garantie !

La réserve naturelle a besoin de vous ! Le CEN Normandie vous convie à un chantier nature pour entretenir la réserve naturelle des anciennes carrières d’Orival. Bonne humeur garantie ! .

Réserve naturelle régionale des anciennces carrières d’Orival Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 35 65 47 10

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English : Chantier nature à la réserve naturelle régionale

The nature reserve needs your help! CEN Normandie invites you to take part in a nature work camp to help maintain the nature reserve at the former Orival quarries. A great time is guaranteed!

L’événement Chantier nature à la réserve naturelle régionale Ponts sur Seulles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gold Beach