Chantier nature à la réserve naturelle régionale Ponts sur Seulles
samedi 19 septembre 2026 · Ponts sur Seulles
Informations pratiques
Ponts sur Seulles
Chantier nature à la réserve naturelle régionale
Réserve naturelle régionale des anciennces carrières d’Orival Ponts sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La réserve naturelle a besoin de vous ! Le CEN Normandie vous convie à un chantier nature pour entretenir la réserve naturelle des anciennes carrières d’Orival. Bonne humeur garantie !
La réserve naturelle a besoin de vous ! Le CEN Normandie vous convie à un chantier nature pour entretenir la réserve naturelle des anciennes carrières d’Orival. Bonne humeur garantie ! .
Réserve naturelle régionale des anciennces carrières d’Orival Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 35 65 47 10
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English : Chantier nature à la réserve naturelle régionale
The nature reserve needs your help! CEN Normandie invites you to take part in a nature work camp to help maintain the nature reserve at the former Orival quarries. A great time is guaranteed!
L’événement Chantier nature à la réserve naturelle régionale Ponts sur Seulles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gold Beach
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