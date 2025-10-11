Chantier nature à Laon Parc Foch Laon

Chantier nature à Laon Parc Foch Laon samedi 11 octobre 2025.

Chantier nature à Laon

Parc Foch Avenue du Maréchal Foch Laon Aisne

Prenez en de la graine !

Participez en toute convivialité à ce chantier participatif (organisé par Atelier Agriculture Avesnois Thiérache) destiné à collecter des graines d’arbustes sauvages !

RV sur le Parc Foch à 10h ! .

Parc Foch Avenue du Maréchal Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

