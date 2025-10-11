Chantier nature à Laon Parc Foch Laon
Chantier nature à Laon
Parc Foch Avenue du Maréchal Foch Laon Aisne
Gratuit
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
Prenez en de la graine !
Participez en toute convivialité à ce chantier participatif (organisé par Atelier Agriculture Avesnois Thiérache) destiné à collecter des graines d’arbustes sauvages !
RV sur le Parc Foch à 10h ! .
Parc Foch Avenue du Maréchal Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com
English :
Learn from them!
German :
Nehmen Sie sich ein Beispiel daran!
Italiano :
Imparate da loro!
Espanol :
Aprenda de ellos
