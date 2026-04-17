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Chantier nature à l’arrachage ! Tourbière du Lac Lac-des-Rouges-Truites

Chantier nature à l’arrachage ! Tourbière du Lac Lac-des-Rouges-Truites

Chantier nature à l’arrachage ! Tourbière du Lac Lac-des-Rouges-Truites samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Tourbière du Lac

Adresse : Les Thévenins

Ville : 39150 Lac-des-Rouges-Truites

Département : Jura

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lac-des-Rouges-Truites

Chantier nature à l’arrachage !

Tourbière du Lac Les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18

La tourbière du Lac-des-Rouges-Truites est considérée comme l’une des plus belles de la région. Mais voilà, entre phragmites et saules s’immisce depuis plusieurs années, une plante indésirable originaire d’Amérique le solidage géant.
Facile à arracher dans le marais, elle n’en est pas moins présente par milliers.
Venez aider le Conservatoire à la contenir.
Record à battre 2849 pieds !

Chantier reporté au samedi 25 juillet en cas de mauvais temps.

Inscription indispensable 06 26 44 09 91 www.cen-franchecomte.org

Terrain humide, prévoir un équipement adapté.
Organisé par le CEN de Franche-Comté, en partenariat avec la commune et le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.   .

Tourbière du Lac Les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 

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English :

L’événement Chantier nature à l’arrachage ! Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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