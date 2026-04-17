Chantier nature à l’arrachage ! Tourbière du Lac Lac-des-Rouges-Truites

Lac-des-Rouges-Truites

Chantier nature à l’arrachage !

Tourbière du Lac Les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La tourbière du Lac-des-Rouges-Truites est considérée comme l’une des plus belles de la région. Mais voilà, entre phragmites et saules s’immisce depuis plusieurs années, une plante indésirable originaire d’Amérique le solidage géant.

Facile à arracher dans le marais, elle n’en est pas moins présente par milliers.

Venez aider le Conservatoire à la contenir.

Record à battre 2849 pieds !

Chantier reporté au samedi 25 juillet en cas de mauvais temps.

Inscription indispensable 06 26 44 09 91 www.cen-franchecomte.org

Terrain humide, prévoir un équipement adapté.

Organisé par le CEN de Franche-Comté, en partenariat avec la commune et le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. .

Tourbière du Lac Les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chantier nature à l’arrachage ! Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX