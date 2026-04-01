Amblainville

Chantier Nature Aidez à entretenir le côteau !

Amblainville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:30:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Chantier Nature à Amblainville Le Fond de Cléry en chantier

Venez aider le Conservateur bénévole du Fond de Cléry à reconnecter les deux parties du côteau et à redonner vie à cet espace naturel. Une belle occasion de participer concrètement à la préservation de la nature !

Organisé par le Conservatoire des Espaces Naturels Hauts-de-France en partenariat avec le propriétaire et l’Association de protection et sauvegarde du patrimoine d’Amblainville et des sablons (PSPAS).

Inscription sur l’agenda du site internet du CEN !

Chantier Nature à Amblainville Le Fond de Cléry en chantier

Venez aider le Conservateur bénévole du Fond de Cléry à reconnecter les deux parties du côteau et à redonner vie à cet espace naturel. Une belle occasion de participer concrètement à la préservation de la nature !

Organisé par le Conservatoire des Espaces Naturels Hauts-de-France en partenariat avec le propriétaire et l’Association de protection et sauvegarde du patrimoine d’Amblainville et des sablons (PSPAS).

Inscription sur l’agenda du site internet du CEN ! .

Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France

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English :

Nature workcamp in Amblainville: Le Fond de Cléry under construction

Come and help the volunteer Conservateur du Fond de Cléry to reconnect the two parts of the hillside and bring this natural area back to life. It’s a great opportunity to make a real contribution to nature conservation!

Organized by the Conservatoire des Espaces Naturels Hauts-de-France in partnership with the owner and the Association de Protection et Sauvegarde du Patrimoine d’Amblainville et des Sablons (PSPAS).

Register on the agenda on the CEN website!

L’événement Chantier Nature Aidez à entretenir le côteau ! Amblainville a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre