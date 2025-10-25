Chantier nature au Jardin d’Hélène Le Jardin d’Hélène Lavigney

Chantier nature au Jardin d’Hélène Le Jardin d’Hélène Lavigney samedi 25 octobre 2025.

Chantier nature au Jardin d’Hélène

Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et les fermes en agriculture biologique mettent en valeur le lien entre la biodiversité et l’agriculture bio.

Venez participer à une journée accessible au jardin d’Hélène avec visite des installations écologiques du jardin, des ateliers de fabrication de nichoirs et de perchoirs et des ateliers de plantation d’arbres, encadrés par la LPO.

Inscription par téléphone ou par mail. .

Le Jardin d’Hélène 6 Rue aux Moines Lavigney 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 90 41 02 pierre-louis.bouchard@lpo.fr

English : Chantier nature au Jardin d’Hélène

German : Chantier nature au Jardin d’Hélène

Italiano :

Espanol :

L’événement Chantier nature au Jardin d’Hélène Lavigney a été mis à jour le 2025-10-10 par JUSSEY TOURISME