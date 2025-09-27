Chantier nature Grande Rue Charcier
Grande Rue Centre du village Charcier Jura
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
Chantier nature « bénévoles à la rescousse » le samedi 27 septembre 2025 à 9h00 à 12h à Charcier.
L’Étang des Naisauds et sa prairie humide ont besoin de vous ! Venez prêter main forte au Conservatoire pour limiter l’envahissement de l’étang par les ligneux et redonner du souffle aux habitants de ce milieu fragile.
À partir de 8 ans, apéritif offert par la Commune.
Places limitées, inscription indispensable en ligne. Lieu de rendez-vous communiqué après inscription
Terrain humide, équipement conseillé bottes vivement conseillées, vêtements adaptés, gants si possible .
Grande Rue Centre du village Charcier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20
