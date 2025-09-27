Chantier nature Grande Rue Charcier

Chantier nature Grande Rue Charcier samedi 27 septembre 2025.

Chantier nature

Grande Rue Centre du village Charcier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Chantier nature « bénévoles à la rescousse » le samedi 27 septembre 2025 à 9h00 à 12h à Charcier.

L’Étang des Naisauds et sa prairie humide ont besoin de vous ! Venez prêter main forte au Conservatoire pour limiter l’envahissement de l’étang par les ligneux et redonner du souffle aux habitants de ce milieu fragile.

À partir de 8 ans, apéritif offert par la Commune.

Places limitées, inscription indispensable en ligne. Lieu de rendez-vous communiqué après inscription

Terrain humide, équipement conseillé bottes vivement conseillées, vêtements adaptés, gants si possible .

Grande Rue Centre du village Charcier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20

English : Chantier nature

German : Chantier nature

Italiano :

Espanol :

L’événement Chantier nature Charcier a été mis à jour le 2025-09-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE