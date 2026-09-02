Informations pratiques

Haguenau

Chantier nature : création de mare forestière

Lavoir du Hundshof Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 11:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Participez à la création d’une mare, un milieu riche en biodiversité.

Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Action Défense Nature et la Ville de Haguenau, venez participer à la création de l’une de ces mares. Prévoir vêtements adaptés et bottes – si possible pelles et gants.

Sortie adaptée à tous

Prévoir gants et bottes

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 6 novembre à 17h .

Lavoir du Hundshof Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Help create a pond—a habitat rich in biodiversity.

L’événement Chantier nature : création de mare forestière Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau