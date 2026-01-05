Chantier nature Création d’une mare Cloyes-les-Trois-Rivières

Chantier nature Création d’une mare

Dans le cadre du mois des zones humides, Sylvain Garbar, animateur au Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire, vous propose de participer à la création d’une mare.

Inscription nécessaire.

Prévoir un pique-nique. .

La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

As part of Wetlands Month, Sylvain Garbar, coordinator at the Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire, invites you to help create a pond.

