Chantier nature Création d’une mare Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 7 février 2026.
La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Dans le cadre du mois des zones humides, Sylvain Garbar, animateur au Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire, vous propose de participer à la création d’une mare.
Inscription nécessaire.
Prévoir un pique-nique. .
La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
English :
As part of Wetlands Month, Sylvain Garbar, coordinator at the Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire, invites you to help create a pond.
