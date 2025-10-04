Chantier nature dans le marais de Collevillette Allée des Fleurs COLLEVILLE-MONTGOMERY

Gratuit

Le CEN Normandie vous convie à un chantier nature pour entretenir le marais de Collevillette. Le chantier se poursuivra par une présentation de l’ENS et de ses enjeux biodiversité. Pensez à amener vos gants, vos bottes, un pique-nique, des vêtements adaptés à la météo. Si vous avez envie d’exercices en pleine nature, et d’échanges conviviaux, n’hésitez pas à nous rejoindre !

(Sur place/journée) – Niveau 1

Allée des Fleurs 14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY 14880 Calvados Normandy

Venez donner un coup de main pour favoriser un marais en bonne santé ! Atelier – Stage

colleville-montgomery.fr