Chantier nature dans le marais de Collevillette Allée des Fleurs COLLEVILLE-MONTGOMERY

Chantier nature dans le marais de Collevillette Samedi 4 octobre, 09h00 Allée des Fleurs Calvados
Gratuit
Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T17:00
Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T17:00
Le CEN Normandie vous convie à un chantier nature pour entretenir le marais de Collevillette. Le chantier se poursuivra par une présentation de l’ENS et de ses enjeux biodiversité. Pensez à amener vos gants, vos bottes, un pique-nique, des vêtements adaptés à la météo. Si vous avez envie d’exercices en pleine nature, et d’échanges conviviaux, n’hésitez pas à nous rejoindre !
(Sur place/journée) – Niveau 1
Allée des Fleurs 14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY 14880 Calvados Normandy
Venez donner un coup de main pour favoriser un marais en bonne santé ! Atelier – Stage
colleville-montgomery.fr