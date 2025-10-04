Chantier nature Des gouilles à la pelle pour la cordulie Censeau

Chantier nature Des gouilles à la pelle pour la cordulie

Censeau Jura

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Venez contribuer à la préservation de la cordulie arctique, une libellule rare et menacée, en créant et restaurant des gouilles dans la tourbière de la Seigne du Magasin, à Censeau. Ces mares peu profondes sont en effet essentielles à la survie de l’espèce !

À partir de 10 ans.

Pot offert Durée 3h.

Report prévu le samedi 4 octobre en cas de mauvais temps.

Places limitées Inscription indispensable.

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription.

Équipement conseillé bottes indispensables et vêtements adaptés à la météo.

Dans le cadre des Chantiers d’automne, opération nationale portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la DREAL Bourgogne-Franche‑Comté et le Département du Jura.

En partenariat avec la Commune de Censeau. .

Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91

