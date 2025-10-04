Chantier nature Des gouilles à la pelle pour la cordulie Censeau
Censeau Jura
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Venez contribuer à la préservation de la cordulie arctique, une libellule rare et menacée, en créant et restaurant des gouilles dans la tourbière de la Seigne du Magasin, à Censeau. Ces mares peu profondes sont en effet essentielles à la survie de l’espèce !
À partir de 10 ans.
Pot offert Durée 3h.
Report prévu le samedi 4 octobre en cas de mauvais temps.
Places limitées Inscription indispensable.
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription.
Équipement conseillé bottes indispensables et vêtements adaptés à la météo.
Dans le cadre des Chantiers d’automne, opération nationale portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la DREAL Bourgogne-Franche‑Comté et le Département du Jura.
En partenariat avec la Commune de Censeau. .
Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91
