Chantier nature et visite du site
Amberre Vienne
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Vienne Nature organisent un chantier nature et visite du site La mer des Faluns
Les carrières de Moulin-Pochas regorgent de fossiles marins. Aidez-nous à préserver ce site unique en participant à un chantier d’entretien le matin. Après un pique-nique convivial, profitez d’une visite pour découvrir l’histoire, la faune et la flore du site. .
Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 88 99 04
