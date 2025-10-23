Chantier nature et visite du site Amberre

Chantier nature et visite du site Amberre jeudi 23 octobre 2025.

Amberre Vienne

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Vienne Nature organisent un chantier nature et visite du site La mer des Faluns

Les carrières de Moulin-Pochas regorgent de fossiles marins. Aidez-nous à préserver ce site unique en participant à un chantier d’entretien le matin. Après un pique-nique convivial, profitez d’une visite pour découvrir l’histoire, la faune et la flore du site.   .

Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 88 99 04 

