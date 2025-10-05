[Chantier nature] Le coteau du Châtel se refait une beauté ! Feigneux

Feigneux Oise

Les coteaux ou larris ont besoin d’entretien régulier pour permettre l’expression des espèces emblématiques et patrimoniales. Une petite coupe de rejets ne serait pas de trop ! Nous comptons sur vous pour donner un petit coup de main sur ces milieux ouverts.

Informations pratiques :

5 octobre 2025 de 9h30 à 16h00

Feigneux

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

– 03.22.89.63.96

– reservation@cen-hautsdefrance.org 0 .

