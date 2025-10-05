[Chantier nature] Le coteau du Châtel se refait une beauté ! Feigneux
[Chantier nature] Le coteau du Châtel se refait une beauté !
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05 16:00:00
Les coteaux ou larris ont besoin d’entretien régulier pour permettre l’expression des espèces emblématiques et patrimoniales. Une petite coupe de rejets ne serait pas de trop ! Nous comptons sur vous pour donner un petit coup de main sur ces milieux ouverts.
Informations pratiques :
5 octobre 2025 de 9h30 à 16h00
Feigneux
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
– 03.22.89.63.96
– reservation@cen-hautsdefrance.org 0 .
Feigneux 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
