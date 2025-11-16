Chantier nature Réserve naturelle Lussat

Chantier nature

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Venez participer à la gestion écologique d’un milieu rare et menacé de la Réserve la lande humide. Caractérisée par une végétation basse, elle abrite une faune et une flore rares et menacées.

Inscription obligatoire.

Gants et outils fournis ( mais n’hésitez pas à apporter les vôtres) collation offerte.

Prévoir des vêtements résistants

Prévoir un pique-nique ( à partager si vous le souhaitez !) .

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

English : Chantier nature

German : Chantier nature

Italiano :

Espanol : Chantier nature

L’événement Chantier nature Lussat a été mis à jour le 2025-01-28 par Creuse Tourisme