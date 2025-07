Chantier nature lutte contre les plantes invasives Haguenau

Chantier nature lutte contre les plantes invasives Haguenau samedi 5 juillet 2025.

Chantier nature lutte contre les plantes invasives

111 route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 11:00:00

2025-07-05

Cette sortie participative, encadrée par l’Association Protection Faune Flore de Haguenau, vise à limiter le développement de plusieurs plantes invasives qui tendent à proliférer en forêt indivise de Haguenau, afin de redonner toute sa naturalité à notre belle forêt.

Prévoir des gants.

111 route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr

English :

This participative outing, supervised by the Association Protection Faune Flore de Haguenau, aims to limit the development of several invasive plants that tend to proliferate in the Haguenau undivided forest, in order to restore our beautiful forest to its natural state.

German :

Dieser von der Association Protection Faune Flore de Haguenau betreute Ausflug zielt darauf ab, die Entwicklung mehrerer invasiver Pflanzen, die sich im ungeteilten Wald von Haguenau tendenziell ausbreiten, einzuschränken, um unserem schönen Wald seine Natürlichkeit zurückzugeben.

Italiano :

Questa uscita partecipativa, supervisionata dall’Associazione Protection Faune Flore de Haguenau, mira a limitare lo sviluppo di diverse piante invasive che tendono a proliferare nella foresta indivisa di Haguenau, al fine di riportare la nostra bella foresta al suo stato naturale.

Espanol :

Esta salida participativa, supervisada por la Association Protection Faune Flore de Haguenau, tiene por objeto limitar el desarrollo de varias plantas invasoras que tienden a proliferar en el bosque indiviso de Haguenau, con el fin de devolver a nuestro hermoso bosque su estado natural.

