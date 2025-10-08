Chantier nature On se marre à la mare ! Esserval-Tartre

Chantier nature On se marre à la mare ! Esserval-Tartre mercredi 8 octobre 2025.

Chantier nature On se marre à la mare !

Esserval-Tartre Jura

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08

Venez participer à un chantier pédagogique avec les élèves de la MFR des Fins afin d’entretenir la mare aux Demoiselles d’Esserval-Tartre et faire en sorte que la vie continue d’y foisonner !

Réservé aux habitants et aux adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de Franche‑Comté.

Repas tiré du sac.

Durée 7h.

Places limitées Inscription indispensable.

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription.

Équipement conseillé bottes indispensables (cuissardes si possible) et vêtements adaptés à la météo, sécateurs si possible.

Dans le cadre des Chantiers d’automne.

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Agence de l’eau. Rhône Méditerranée Corse, la DREAL Bourgogne-Franche‑Comté et le Département du Jura.

En partenariat avec la MFR des Fins et la Commune d’Esserval-Tartre. .

Esserval-Tartre 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 25 56 01

