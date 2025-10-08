Chantier nature On se marre à la mare ! Esserval-Tartre
Esserval-Tartre Jura
Début : 2025-10-08 09:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00
2025-10-08
Venez participer à un chantier pédagogique avec les élèves de la MFR des Fins afin d’entretenir la mare aux Demoiselles d’Esserval-Tartre et faire en sorte que la vie continue d’y foisonner !
Réservé aux habitants et aux adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de Franche‑Comté.
Repas tiré du sac.
Durée 7h.
Places limitées Inscription indispensable.
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription.
Équipement conseillé bottes indispensables (cuissardes si possible) et vêtements adaptés à la météo, sécateurs si possible.
Dans le cadre des Chantiers d’automne.
Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Agence de l’eau. Rhône Méditerranée Corse, la DREAL Bourgogne-Franche‑Comté et le Département du Jura.
En partenariat avec la MFR des Fins et la Commune d’Esserval-Tartre. .
Esserval-Tartre 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 25 56 01
