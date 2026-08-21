Informations pratiques

Ligsdorf

Chantier nature participatif à Ligsdorf

39 rue Principale Ligsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Aidez le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace à entretenir les milieux naturels alsaciens lors d’un chantier participatif.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace vous propose un chantier nature participatif pour l’entretien écologique du site Dem Georgeboden .

Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens!

Objectif de la journée ratisser de l’herbe.

Aucune inscription n’est nécessaire RDV à 14h à la mairie pour la demi-journée avec le technicien Vincent WOLF. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 .

39 rue Principale Ligsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 20 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

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English :

Help the Alsace Conservatory of Natural Areas %E0 preserve Alsace’s natural habitats by participating in a community work project.

L’événement Chantier nature participatif à Ligsdorf Ligsdorf a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau