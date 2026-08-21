Chantier nature participatif à Ligsdorf Ligsdorf
samedi 19 septembre 2026 · Ligsdorf
Informations pratiques
Ligsdorf
Chantier nature participatif à Ligsdorf
39 rue Principale Ligsdorf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Aidez le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace à entretenir les milieux naturels alsaciens lors d’un chantier participatif.
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace vous propose un chantier nature participatif pour l’entretien écologique du site Dem Georgeboden .
Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens!
Objectif de la journée ratisser de l’herbe.
Aucune inscription n’est nécessaire RDV à 14h à la mairie pour la demi-journée avec le technicien Vincent WOLF. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 .
39 rue Principale Ligsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 20 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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English :
Help the Alsace Conservatory of Natural Areas %E0 preserve Alsace’s natural habitats by participating in a community work project.
L’événement Chantier nature participatif à Ligsdorf Ligsdorf a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau