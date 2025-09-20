Chantier nature participatif Bouxwiller
Chantier nature participatif Bouxwiller samedi 20 septembre 2025.
Chantier nature participatif
rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez aider le conservatoire d’espaces naturels d’Alsace à entretenir le site du « Wasen » et ses pelouses à orchidées.
Venez aider à entretenir les milieux naturels alsaciens !
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise, un chantier nature participatif pour l’entretien écologique du site « Wasen ».
Les travaux à effectuer consisteront principalement à entreteniret restaurer les pelouses à orchidées. 0 .
rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 10 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
English :
Come and help the Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace maintain the Wasen site and its orchid lawns.
German :
Helfen Sie dem Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace bei der Pflege des « Wasen » und seiner Orchideenrasen.
Italiano :
Venite ad aiutare il Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace a mantenere il sito di Wasen e i suoi prati di orchidee.
Espanol :
Venga a ayudar al Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace a mantener el sitio de Wasen y sus prados de orquídeas.
L’événement Chantier nature participatif Bouxwiller a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre