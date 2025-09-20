Chantier nature participatif Bouxwiller

Chantier nature participatif Bouxwiller samedi 20 septembre 2025.

Chantier nature participatif

rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

2025-09-20

Venez aider le conservatoire d’espaces naturels d’Alsace à entretenir le site du « Wasen » et ses pelouses à orchidées.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise, un chantier nature participatif pour l’entretien écologique du site « Wasen ».

Les travaux à effectuer consisteront principalement à entreteniret restaurer les pelouses à orchidées. 0 .

rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 10 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu

English :

Come and help the Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace maintain the Wasen site and its orchid lawns.

German :

Helfen Sie dem Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace bei der Pflege des « Wasen » und seiner Orchideenrasen.

Italiano :

Venite ad aiutare il Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace a mantenere il sito di Wasen e i suoi prati di orchidee.

Espanol :

Venga a ayudar al Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace a mantener el sitio de Wasen y sus prados de orquídeas.

