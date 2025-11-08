Chantier nature participatif Bouxwiller

Chantier nature participatif Bouxwiller samedi 8 novembre 2025.

Chantier nature participatif

Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 14:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Chantier nature participatif Venez nous aider à ratisser de l’herbe et tailler les haies champêtres afin d’entretenir les pelouses sèches du Bastberg.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise un Chantier Nature Participatif

Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 65 05 84 mairie@bouxwiller.eu

English :

Participatory nature work camp: Come and help us rake grass and trim hedges to maintain the dry grasslands of the Bastberg.

German :

Partizipatives Naturprojekt: Helfen Sie uns, Gras zu harken und Feldhecken zu schneiden, um die Trockenrasen auf dem Bastberg zu pflegen.

Italiano :

Campo di lavoro naturalistico partecipativo: venite ad aiutarci a rastrellare l’erba e a tagliare le siepi per mantenere le praterie secche del Bastberg.

Espanol :

Campo de trabajo participativo en la naturaleza: venga y ayúdenos a rastrillar la hierba y recortar los setos para mantener las praderas secas del Bastberg.

L’événement Chantier nature participatif Bouxwiller a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre