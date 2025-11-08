Chantier nature participatif Colline du Grasberg Bergheim

Chantier nature participatif Colline du Grasberg Bergheim samedi 8 novembre 2025.

Chantier nature participatif Colline du Grasberg

Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 08:30:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Les communes de Bergheim et Rorschwihr organise un chantier nature participatifs sur la colline du Grasberg

Venez participer à la gestion du site Grasberg au sein des communes de Bergheim/Rorschwihr !

Ce chantier nature participatif se déroulera sur 1/2 journée et débutera à 8h30 sur le site où le technicien du CEN Alsace ou le conservateur bénévole du site vous accueilleront puis vous amèneront sur le site.

Vous serez guidé dans la réalisation des différentes tâches en vous distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous pourrez prendre part à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies. Le site dont il est question est constitué de pelouses sèches calcicoles à orchidées. Les travaux à effectuer consisteront principalement à ratisser de l’herbe. Cela permettra de maintenir des milieux ouverts.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, rien de plus simple ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous, aucune inscription n’est nécessaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous.

Alors n’hésitez plus ! Rejoignez-nous et venez mettre la main à la pâte pour entretenir ces milieux riches en biodiversité ! .

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 20 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

English :

The communes of Bergheim and Rorschwihr organize a participative nature work camp on the Grasberg hill

German :

Die Gemeinden Bergheim und Rorschwihr organisieren eine partizipative Naturbaustelle auf dem Grasberg

Italiano :

I comuni di Bergheim e Rorschwihr organizzano un campo di lavoro naturalistico partecipativo sulla collina di Grasberg

Espanol :

Los municipios de Bergheim y Rorschwihr organizan un campo de trabajo participativo sobre la naturaleza en la colina de Grasberg

