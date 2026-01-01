Chantier nature participatif Colline du Grasberg

Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Le CEN Alsace, en collaboration avec les communes de Bergheim et Rorschwihr organise un chantier nature bénévole sur la colline à orchidées du Grasberg.

Les outils sont fournis. Une collation chaude vous sera proposée dans la matinée, ainsi que le barbecue à midi au chalet des Roucks-Cools.

Venez participer à la gestion du site Grasberg au sein des communes de Bergheim/Rorschwihr !

Ce chantier nature participatif se déroulera sur 1/2 journée et débutera à 8h30 sur le site où le technicien du CEN Alsace ou le conservateur bénévole du site vous accueilleront puis vous amèneront sur le site.

Vous serez guidé dans la réalisation des différentes tâches en vous distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous pourrez prendre part à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies. Le site dont il est question est constitué de pelouses sèches calcicoles à orchidées. Les travaux à effectuer consisteront principalement à ratisser de l’herbe. Cela permettra de maintenir des milieux ouverts.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, rien de plus simple ! Rendez-vous simplement à 8h30 sur le parking du cimetière militaire, aucune inscription n’est nécessaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous.

Alors n’hésitez plus ! Rejoignez-nous et venez mettre la main à la pâte pour entretenir ces milieux riches en biodiversité ! .

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 20 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

English :

CEN Alsace, in collaboration with the communes of Bergheim and Rorschwihr, is organizing a volunteer nature work camp on the Grasberg orchid hill.

Tools provided. A hot snack will be served in the morning, as well as a barbecue at noon in the Roucks-Cools chalet.

L’événement Chantier nature participatif Colline du Grasberg Bergheim a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr