Chantier nature participatif Hohengœft

place de la mairie Hohengœft Bas-Rhin

Venez participer à la gestion du site Goeftberg au sein de la commune de Hohengoeft/Wasselonne

Ce chantier nature participatif se déroulera sur la journée et débutera à 9h et 14h devant la Mairie où le technicien du CEN Alsace et/ou le conservateur bénévole vous accueilleront puis vous amèneront sur le site. Une fois le milieu et ses enjeux présentés, le technicien et/ou le conservateur bénévole vous guideront dans la réalisation des différentes tâches en vous distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous pourrez prendre part à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies.

Les travaux à effectuer consisteront principalement au ratissage d’herbe et entretien des haies.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, rien de plus simple ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous, aucune inscription n’est nécessaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu .

Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous.

Alors n’hésitez plus ! Rejoignez-nous et venez mettre la main à la pâte pour entretenir ces milieux riches en biodiversité ! 0 .

place de la mairie Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 04 46 37 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu

