Chantier nature participatif Lembach samedi 24 janvier 2026.
2 rue André Maginot Lembach Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-24 14:00:00
2026-01-24
Venez aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! L’objectif de la journée est de ratisser l’herbe fauchée et tailler les haies.
2 rue André Maginot Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 10 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
English :
Come and help maintain Alsace’s natural environments! The aim of the day is to rake the mown grass and trim the hedges.
