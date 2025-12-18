Chantier nature participatif Obernai

Chantier nature participatif

47 rue du Kilbs Obernai Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Le Conservatoire des Sites Alsaciens invite les bonnes volontés à participer à un Chantier Nature pour l’entretien des collines sèches secteur Bischoffsheim. Vêtements et gants adaptés recommandés.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace invite toutes les bonnes volontés à participer à un Chantier Nature pour l’entretien écologique des collines sèches du Bischenberg, de ’Immerschenberg et du Holiesel ratissage de l’herbe, couper des rejets ligneux et entretenir les lisières des clairières.

A 9h et à 14 h rendez-vous sur le parking à l’extérieur du couvent de Bischoffsheim, avec la chargée de mission RNR Muriel Diss-Schott 06 80 65 05 84.

Les vêtements et gants adaptés aux travaux extérieurs sont recommandés.

Renseignements au 03 89 83 34 10 ou contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu .

+33 3 89 83 34 10 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

English :

The Conservatoire des Sites Alsaciens is inviting people of good will to take part in a Nature Workcamp to maintain the dry hills in the Bischoffsheim area. Appropriate clothing and gloves recommended.

