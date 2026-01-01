Chantier nature participatif Weiterswiller
Chantier nature participatif Weiterswiller samedi 10 janvier 2026.
Chantier nature participatif
Rue du stade Weiterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 09:00:00
fin : 2026-01-10 14:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Chantier nature participatif venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectif de la journée tailler les arbres fruitiers.
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise un Chantier Nature Participatif
Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectifs de la journée tailler les arbres fruitiers. 0 .
Rue du stade Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 04 46 37 mairieweiterswiller@wanadoo.fr
English :
Participative nature work camp: come and help us maintain Alsace’s natural environments! Day’s objective: prune fruit trees.
L’événement Chantier nature participatif Weiterswiller a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre