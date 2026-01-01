Chantier nature participatif Weiterswiller

Chantier nature participatif

Rue du stade Weiterswiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-01-10 14:00:00

2026-01-10

Chantier nature participatif venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectif de la journée tailler les arbres fruitiers.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise un Chantier Nature Participatif

Rue du stade Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 04 46 37 mairieweiterswiller@wanadoo.fr

English :

Participative nature work camp: come and help us maintain Alsace’s natural environments! Day’s objective: prune fruit trees.

