Informations pratiques

Weiterswiller

Chantier nature participatif

Rue du stade Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 14:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Chantier nature participatif : venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectif de la journée : récolter des pommes pour la production de jus.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise un Chantier Nature Participatif pour l’entretien écologique du site « Reitelberg ».

Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectifs de la journée : récolter des pommes pour la production de jus. 0 .

Rue du stade Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 04 46 37 mairieweiterswiller@wanadoo.fr

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English :

Participatory nature project: Come help us %E0 maintain Alsace’s natural habitats! The goal of the day: to harvest apples for juice production.

L’événement Chantier nature participatif Weiterswiller a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre