Chantier nature participatif Weiterswiller
samedi 26 septembre 2026 · Weiterswiller
Informations pratiques
Weiterswiller
Chantier nature participatif
Rue du stade Weiterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 14:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Chantier nature participatif : venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectif de la journée : récolter des pommes pour la production de jus.
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace organise un Chantier Nature Participatif pour l’entretien écologique du site « Reitelberg ».
Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectifs de la journée : récolter des pommes pour la production de jus. 0 .
Rue du stade Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 04 46 37 mairieweiterswiller@wanadoo.fr
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English :
Participatory nature project: Come help us %E0 maintain Alsace’s natural habitats! The goal of the day: to harvest apples for juice production.
L’événement Chantier nature participatif Weiterswiller a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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