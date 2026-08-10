Informations pratiques

Winkel

Chantier nature participatif

28 rue principale Winkel Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez retrousser vos manches et donner un coup de main pour préserver la nature alsacienne !

Chantier Nature participatif

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace propose un chantier nature participatif destiné à contribuer à l’entretien et à la préservation des milieux naturels alsaciens.

Cette journée consiste notamment à ratisser l’herbe et entretenir les espaces naturels, afin de favoriser la conservation de ces milieux et de leur biodiversité. Le chantier est ouvert aux personnes souhaitant participer à une action concrète en faveur de la nature.

Les participants sont invités à venir avec une tenue adaptée aux travaux en extérieur. Aucune inscription préalable n’est nécessaire il suffit de se rendre directement sur le lieu du chantier.

L’activité est encadrée par un technicien du Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace, qui accompagne les participants tout au long de la journée et leur explique les travaux à réaliser. 0 .

28 rue principale Winkel 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 25 36 08

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English :

Come roll up your sleeves and lend a hand to help preserve Alsace’s natural environment!

L’événement Chantier nature participatif Winkel a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du Sundgau