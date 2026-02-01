Chantier nature Porte-du-Quercy

Chantier nature

La LPO Occitanie a pour ambition de contribuer à l’accompagnement des acteurs du monde agricole dans la transition agroécologique nécessaire à la préservation du vivant. Chaque agriculteur, paysan, ou exploitant agricole peut concrètement agir sur ses terres, à son échelle, à sa convenance, dans un élan collectif, afin d’offrir aux espèces animales et végétales sauvages qui ont déserté nos campagnes la possibilité de revenir s’installer et à celles qui sont encore présentes de pouvoir y rester. Dans le cadre du programme Terres de Biodiversité, un chantier nature est organisé au Château Tour de Miraval à Saint-Matré.

Nous donnerons ainsi suite au diagnostic de biodiversité réalisé sur le domaine en 2025. Celui-ci a mis en avant la présence sur site de 14 espèces de faune remarquables, dont 10 espèces d'oiseaux. Nous réaliserons ensemble des nichoirs à mésanges et des gîtes à chauves-souris pour favoriser la présence d'auxiliaires de culture naturels dans les vignes. Un dispositif anti-noyade pour la petite faune pourrait également être construit dans le bassin du château.

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12 nathan.trouverie@lpo.fr

