Informations pratiques

Haguenau

Chantier nature restauration de mares forestières

Route forestière Rendel Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore, mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Protection Faune Flore, venez participer à la restauration de l’une de ces mares.

Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore, mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Protection Faune Flore, venez participer à la restauration de l’une de ces mares.

Prévoir vêtements adaptés et bottes si possible pelles et gants.

Sortie adaptée à tous

Nombre de participants limité à 15 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 11 septembre à 17h 0 .

Route forestière Rendel Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

Forest ponds are habitats rich in flora and fauna, but they are particularly fragile. Join us for a morning—alongside the Protection Faune Flore association—to help restore one of these ponds.

L’événement Chantier nature restauration de mares forestières Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau