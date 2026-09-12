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AGENDA · Haguenau

Chantier nature restauration de mares forestières Haguenau

samedi 12 septembre 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Route forestière Rendel
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Haguenau

Chantier nature restauration de mares forestières

Route forestière Rendel Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore, mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Protection Faune Flore, venez participer à la restauration de l’une de ces mares.
Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore, mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Protection Faune Flore, venez participer à la restauration de l’une de ces mares.

Prévoir vêtements adaptés et bottes si possible pelles et gants.
Sortie adaptée à tous
Nombre de participants limité à 15 personnes
Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 11 septembre à 17h 0  .

Route forestière Rendel Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forest ponds are habitats rich in flora and fauna, but they are particularly fragile. Join us for a morning—alongside the Protection Faune Flore association—to help restore one of these ponds.

L’événement Chantier nature restauration de mares forestières Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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