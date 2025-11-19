Chantier Nature (Société française d’Orchidophilie) Salles-Lavalette
Parking du cimetière de Salles-Lavalette Salles-Lavalette Charente
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Société française d’Orchidophilie organisent un chantier nature à Salles-Lavalette!
Parking du cimetière de Salles-Lavalette Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 29 07
English : Chantier Nature (Société française d’Orchidophilie)
The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (New Aquitaine Nature Conservancy) and the Société française d’Orchidophilie (French Orchid Society) are organizing a nature project in Salles-Lavalette.
German : Chantier Nature (Société française d’Orchidophilie)
Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine und die Société française d’Orchidophilie organisieren ein Naturprojekt in Salles-Lavalette!
Italiano : Chantier Nature (Société française d’Orchidophilie)
Il Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine e la Société française d’Orchidophilie organizzano un campo di lavoro nella natura a Salles-Lavalette!
Espanol : Chantier Nature (Société française d’Orchidophilie)
El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine y la Société française d’Orchidophilie organizan un campo de trabajo en la naturaleza en Salles-Lavalette
