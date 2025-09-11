Chantier nature sur la laie des pots en forêt de Retz Villers-Cotterêts

Chantier nature sur la laie des pots en forêt de Retz

étang de malva Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-11-13 08:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13 2025-12-11

L’Association Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz a pour objet le maintien de la propreté des lieux et de leur bon entretien, la restauration des regards en maçonnerie, la signalétique des circuits de la laie des pots, le nettoyage des canalisations, les visites guidées des ouvrages au public.

Pour se faire, des chantiers nature sont organisés Débroussaillage, matérialisation du circuit des conduites, etc. à la journée ou à la demi-journée.

Si vous souhaitez participer, contactez l’association pour connaître le lieu de rendez-vous et l’horaire.

étang de malva Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17 guy.duronsoy@orange.fr

English :

The aim of the Association Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz is to keep the site clean and well-maintained, restore masonry manholes, provide signposting for Laie des Pots circuits, clean pipes and offer guided tours of the works to the public.

To achieve this, nature work camps are organized: Clearing undergrowth, marking out pipe routes, etc., on a daily or half-day basis.

If you’d like to take part, please contact the association to find out where to meet and when.

German :

Die Association Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz hat zum Ziel, die Orte sauber zu halten und gut zu pflegen, die gemauerten Schächte zu restaurieren, die Beschilderung der Rundwege der Laie des Pots, die Reinigung der Kanalisationen und die Führungen der Öffentlichkeit durch die Bauwerke.

Zu diesem Zweck werden Naturbaustellen organisiert: Entbuschung, Materialisierung des Rundwegs der Leitungen usw. an einem Tag oder halben Tag.

Wenn Sie teilnehmen möchten, wenden Sie sich an den Verein, um den Treffpunkt und die Uhrzeit zu erfahren.

Italiano :

L’obiettivo dell’Associazione Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz è quello di mantenere il sito pulito e ben curato, ripristinare i tombini in muratura, segnalare i circuiti della Laie des Pots, pulire i canali di scolo e offrire al pubblico visite guidate ai lavori.

A tal fine, si stanno organizzando diversi progetti di tipo naturalistico: Pulizia del sottobosco, tracciatura dei percorsi dei tubi, ecc. per una giornata o mezza giornata.

Se volete partecipare, contattate l’associazione per sapere dove incontrarvi e quando.

Espanol :

El objetivo de la Association Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz es mantener el lugar limpio y en buen estado, restaurar las arquetas de mampostería, señalizar los circuitos de la Laie des Pots, limpiar los desagües y realizar visitas guiadas de las obras para el público.

Para lograrlo, se están organizando varios proyectos basados en la naturaleza: Limpieza de maleza, señalización de los recorridos de las tuberías, etc. durante una jornada o media jornada.

Si quieres participar, ponte en contacto con la asociación para saber dónde y cuándo.

