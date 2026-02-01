Chantier nature

Strangenberg Westhalten Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 08:30:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Venez nombreux pour participer à ce chantier nature dans le site Natura 2000 du Strangenberg. Le chantier se conclut vers 11h30 par un verre de l’amitié offert par la commune de Westhalten. Prévoir gants, tronçonneuses, sécateurs, râteaux et fourches, chaussures, vêtements adaptés et bonne humeur !

Chantiers nature ouverts aux bénévoles sur les Collines-sous-vosgiennes au coeur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Les sites du Strangenberg et du Bollenberg font l’objet de chantiers nature ouverts à tous les bénévoles (habitants, associations) désireux de s’impliquer dans la préservation et la restauration des landes sèches du site Natura 2000 des Collines sous-vosgiennes. Leurs objectifs ouvrir le paysage et restaurer l’habitat naturel de pelouse par la coupe d’arbres et le débroussaillage d’arbustes. Ces milieux remarquables de type subméditerranéen, sont riches et propices à de nombreuses espèces patrimoniales menacées en Alsace dont de nombreuses orchidées sauvages ou le lézard à deux raies.

Le chantier se conclut vers 11h30 par un verre de l’amitié offert par la commune de Westhalten. 0 .

Strangenberg Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 20 infos@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to take part in this nature workcamp in the Strangenberg Natura 2000 site. The workcamp concludes at 11:30 with a friendly drink hosted by the commune of Westhalten. Bring gloves, chainsaws, pruning shears, rakes and forks, shoes, suitable clothing and a good mood!

L’événement Chantier nature Westhalten a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach