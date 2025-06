Chantier nature Parking du camping Xonrupt-Longemer 2 juillet 2025 14:00

Vosges

Chantier nature Parking du camping 121 Route de la plage Xonrupt-Longemer Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 17:00:00

2025-07-02

Pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, l’équipe du conservatoire d’espaces naturels a besoin de votre aide. Bottes ou bonnes chaussures et gants conseillés. Pause conviviale et jeux sont également au programme. Inscription obligatoire avant le 30 juin.Tout public

Parking du camping 121 Route de la plage

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 91 91 l.hermon@cen-Lorraine.fr

English :

To combat invasive alien species, the Conservatoire d’Espaces Naturels team needs your help. Boots or good shoes and gloves recommended. A convivial break and games are also on the program. Registration required before June 30.

German :

Um invasive exotische Arten zu bekämpfen, braucht das Team des Konservatoriums für Naturräume Ihre Hilfe. Stiefel oder gute Schuhe und Handschuhe werden empfohlen. Gesellige Pause und Spiele stehen ebenfalls auf dem Programm. Anmeldung vor dem 30. Juni erforderlich.

Italiano :

Per combattere le specie aliene invasive, il team del Conservatoire d’Espaces Naturels ha bisogno del vostro aiuto. Si consigliano stivali o scarpe buone e guanti. In programma anche una pausa conviviale e giochi. Iscrizione obbligatoria entro il 30 giugno.

Espanol :

Para luchar contra las especies exóticas invasoras, el equipo del Conservatoire d’Espaces Naturels necesita tu ayuda. Se recomienda llevar botas o buen calzado y guantes. En el programa también figuran una pausa amistosa y juegos. Inscripción obligatoria antes del 30 de junio.

