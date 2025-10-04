Chantier participatif 10 ans des 1000 mains à la pâte Cahors

Chantier participatif 10 ans des 1000 mains à la pâte Cahors samedi 4 octobre 2025.

Chantier participatif 10 ans des 1000 mains à la pâte

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

A l’occasion des 10 ans de l’opération, l’association Cahors, les Patrimoines en mouvement organise, en collaboration avec les 1000 Mains à la Pâte , une troisième journée de valorisation du chemin de Saint-Jacques sur le secteur de Cahors, le samedi 4 Octobre 2025

A l’occasion des 10 ans de l’opération, l’association Cahors, les Patrimoines en mouvement organise, en collaboration avec les 1000 Mains à la Pâte , une troisième journée de valorisation du chemin de Saint-Jacques sur le secteur de Cahors, le samedi 4 Octobre 2025. Cette journée sera consacrée à la reconstruction d’un muret le long du GR65 au lieu-dit La Marchande . Des ateliers de construction de mur en pierre sèche seront organisés sous la houlette de référents. .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 87 50 72 07 contact@patrimoinesenmouvement.fr

English :

To mark the 10th anniversary of the operation, the association « Cahors, les Patrimoines en mouvement » is organizing, in collaboration with « 1000 Mains à la Pâte », a third day of promotion of the Camino de Santiago in the Cahors area, on Saturday October 4, 2025

German :

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Aktion organisiert der Verein « Cahors, les Patrimoines en mouvement » in Zusammenarbeit mit den « 1000 Mains à la Pâte » am Samstag, den 4. Oktober 2025, einen dritten Tag zur Aufwertung des Jakobswegs im Bereich Cahors

Italiano :

In occasione del 10° anniversario dell’operazione, l’associazione « Cahors, les Patrimoines en mouvement », in collaborazione con « 1000 Mains à la Pâte », organizza una terza giornata di promozione del Cammino di Santiago nella zona di Cahors, sabato 4 ottobre 2025

Espanol :

Con motivo del 10º aniversario de la operación, la asociación « Cahors, les Patrimoines en mouvement », en colaboración con « 1000 Mains à la Pâte », organiza una tercera jornada de promoción del Camino de Santiago en la región de Cahors, el sábado 4 de octubre de 2025

L’événement Chantier participatif 10 ans des 1000 mains à la pâte Cahors a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cahors Vallée du Lot