CHANTIER PARTICIPATIF A CASTANET Pourcharesses
CHANTIER PARTICIPATIF A CASTANET Pourcharesses samedi 14 février 2026.
CHANTIER PARTICIPATIF A CASTANET
Verger conservatoire de Castanet Pourcharesses Lozère
Tarif : Gratuit
Gratuit
Demi-journée
Date et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Chantier participatif au verger conservatoire de Castanet.
Au programme
Plantation d’une haie de fruits rouges et pruniers en bordure du verger conservatoire
à partir de 10 heures
avec les jardins en partage et les vergers de Lozère
Repas partagé avec les planteurs d’osier de l’école de vannerie de Lozère dont la formation se déroulera en parallèle à l’oseraie accolée au verger.
Verger conservatoire de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie lesjardinsenpartage@gmail.com
English :
Participative work at the Castanet conservatory orchard.
Program:
Planting of a red fruit and plum hedge on the edge of the conservatory orchard
starting at 10 a.m
with les jardins en partage and les vergers de Lozère
Shared meal with wicker planters from the Lozère Basketry School , whose training will take place at the same time in the wicker grove adjoining the orchard.
