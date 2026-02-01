CHANTIER PARTICIPATIF A CASTANET Pourcharesses

CHANTIER PARTICIPATIF A CASTANET

Verger conservatoire de Castanet Pourcharesses Lozère

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Chantier participatif au verger conservatoire de Castanet.

Au programme

Plantation d’une haie de fruits rouges et pruniers en bordure du verger conservatoire

à partir de 10 heures

avec les jardins en partage et les vergers de Lozère

Repas partagé avec les planteurs d’osier de l’école de vannerie de Lozère dont la formation se déroulera en parallèle à l’oseraie accolée au verger.

Verger conservatoire de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie lesjardinsenpartage@gmail.com

English :

Participative work at the Castanet conservatory orchard.

Program:

Planting of a red fruit and plum hedge on the edge of the conservatory orchard

starting at 10 a.m

with les jardins en partage and les vergers de Lozère

Shared meal with wicker planters from the Lozère Basketry School , whose training will take place at the same time in the wicker grove adjoining the orchard.

