Chantier participatif à la plantation d’une haie Saint-Maurice-la-Souterraine

Chantier participatif à la plantation d'une haie

Chantier participatif à la plantation d’une haie Saint-Maurice-la-Souterraine samedi 13 décembre 2025.

Chantier participatif à la plantation d’une haie

Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

  .

Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 14 89  t.jouillat@cen-na.org

English : Chantier participatif à la plantation d’une haie

L’événement Chantier participatif à la plantation d’une haie Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Pays Sostranien