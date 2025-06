Chantier Participatif à la Plume à Loup Attin 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Chantier Participatif à la Plume à Loup

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Chantier pour tous

Samedi 21 juin de 9h30 à 17h

5 rue Vendée Attin

Au programme :

Cette fois-ci, on stocke et on organise les matériaux qui serviront au chantier du sable, de l’argile, des briques… On s’occupe aussi de raccorder l’eau à la yourte !

Aucune compétence particulière nécessaire, on apprend ensemble.

Repas offert aux participants !

Inscription par SMS auprès de Matthieu 07 69 65 35 57

Crédit La Plume à Loup .

7 rue Vendée

Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 69 65 35 57

