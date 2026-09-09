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Chantier participatif Aressy

vendredi 2 octobre 2026 · Aressy

Chantier participatif Aressy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
64320 Aressy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Aressy

Chantier participatif

Aressy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 09:00:00
fin : 2026-10-02 12:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées organisent un chantier participatif : Participez à l’arrachage de la Jussie !
Les 2 et 3 octobre à Aressy de 9h à 12h
Les 2 et 3 octobre, de 9h à 12h, rejoignez-nous pour un chantier participatif d’arrachage de la Jussie sur la zone en cours de renaturation située à proximité du lac d’Aressy.
Cette plante invasive menace les milieux aquatiques et la biodiversité locale. Votre aide contribuera directement à la restauration écologique du site.

Gratuit – Lieu de RDV donné à l’inscription
Pensez à prévoir de l’eau, des bottes, des vêtements adaptés et des gants   .

Aressy 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   l.lannuzel@cen-na.org

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English : Chantier participatif

L’événement Chantier participatif Aressy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau

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