Informations pratiques

Aressy

Chantier participatif

Aressy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 09:00:00

fin : 2026-10-02 12:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées organisent un chantier participatif : Participez à l’arrachage de la Jussie !

Les 2 et 3 octobre à Aressy de 9h à 12h

Les 2 et 3 octobre, de 9h à 12h, rejoignez-nous pour un chantier participatif d’arrachage de la Jussie sur la zone en cours de renaturation située à proximité du lac d’Aressy.

Cette plante invasive menace les milieux aquatiques et la biodiversité locale. Votre aide contribuera directement à la restauration écologique du site.

Gratuit – Lieu de RDV donné à l’inscription

Pensez à prévoir de l’eau, des bottes, des vêtements adaptés et des gants .

Aressy 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine l.lannuzel@cen-na.org

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English : Chantier participatif

L’événement Chantier participatif Aressy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau