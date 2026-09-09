Chantier participatif Aressy
vendredi 2 octobre 2026 · Aressy
Informations pratiques
Aressy
Chantier participatif
Aressy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 09:00:00
fin : 2026-10-02 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées organisent un chantier participatif : Participez à l’arrachage de la Jussie !
Les 2 et 3 octobre à Aressy de 9h à 12h
Les 2 et 3 octobre, de 9h à 12h, rejoignez-nous pour un chantier participatif d’arrachage de la Jussie sur la zone en cours de renaturation située à proximité du lac d’Aressy.
Cette plante invasive menace les milieux aquatiques et la biodiversité locale. Votre aide contribuera directement à la restauration écologique du site.
Gratuit – Lieu de RDV donné à l’inscription
Pensez à prévoir de l’eau, des bottes, des vêtements adaptés et des gants .
Aressy 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine l.lannuzel@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chantier participatif
L’événement Chantier participatif Aressy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
À voir aussi à Aressy (Pyrénées-Atlantiques)
- Chantier participatif Aressy 3 octobre 2026