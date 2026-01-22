Chantier participatif au Puy Laborie Brive-la-Gaillarde
mercredi 18 février 2026.
Chantier participatif au Puy Laborie
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise un chantier participatif au Puy Laborie.
Au programme chantier d’entretien des milieux ouverts coupe manuelle de ligneux et curage des ornières à Sonneur sur le site du Puy Laborie
Inscription obligatoire Bruno Labrousse b.labrousse@cen-na.org 06.95.67.37.46
Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription
Prévoir vêtements adaptés à la météo, bottes, gants, sécateur, scie à main, pelle… .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 67 37 46 b.labrousse@cen-na.org
