Chantier participatif au Puy Laborie

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise un chantier participatif au Puy Laborie.

Au programme chantier d’entretien des milieux ouverts coupe manuelle de ligneux et curage des ornières à Sonneur sur le site du Puy Laborie

Inscription obligatoire Bruno Labrousse b.labrousse@cen-na.org 06.95.67.37.46

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir vêtements adaptés à la météo, bottes, gants, sécateur, scie à main, pelle… .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 67 37 46 b.labrousse@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chantier participatif au Puy Laborie Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-20 par Brive Tourisme