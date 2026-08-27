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AGENDA · Saint-Genis-d'Hiersac

Chantier participatif au Terrier Nigot Saint-Genis-d’Hiersac

mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Genis-d'Hiersac

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Lieu de RDV donné à l'inscription
Ville
16570 Saint-Genis-d'Hiersac
Département
Charente
Tarif

Saint-Genis-d’Hiersac

Chantier participatif au Terrier Nigot

Lieu de RDV donné à l’inscription Saint-Genis-d’Hiersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:30:00
fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :
2026-10-14

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée organise un chantier participatif
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Lieu de RDV donné à l’inscription Saint-Genis-d’Hiersac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 11 37 00  c.tartare@cen-na.org

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English :

The Nouvelle-Aquitaine Conservatory of Natural Areas and the French Orchid Society of Poitou-Charentes and Vendée are organizing a community work project

L’événement Chantier participatif au Terrier Nigot Saint-Genis-d’Hiersac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Rouillacais