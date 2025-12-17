Chantier participatif autour de la mare des pierres et des cachettes

Jardin du Temps qui pousse Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Le jardin du temps qui pousse propose des ateliers sur inscription pendant les vacances de Noël.

Chantier participatif autour de la mare des pierres et des cachettes, l’adresse exacte du jardin sera donner lors de la réservation. .

Jardin du Temps qui pousse Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier participatif autour de la mare des pierres et des cachettes

L’événement Chantier participatif autour de la mare des pierres et des cachettes Lescun a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn